İLAN T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekilleri tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan ve aşağıda dava esas numaraları belirtilen kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarının yapılan tensiplerinde verilen ara kararlar gereğince;
Davacı vekili dilekçelerinde özetle, ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazlarda tesis edilecek irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesini talep etmiştir. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazlar için talep edilen irtifakve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, taşınmazların mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyalarına sunulması ilanen tebliğ olunur.17/03/2023
*DAVA ESAS NO : 2013/176
DAVALI :1- ABDURRAHMAN AÇIKGÖZ
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi,Görece Mahallesi, Gülçırpı Mevkii, 270 ada 7 parsel
İRTİFAK ALANI : 1.291,84 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/177
DAVALI : ARAN HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞAAT GIDA OTO KİRALAMA TİC LTD ŞTİ
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Gölcükler Mah, 1091 ada 4 parsel
İRTİFAK ALANI : 852,07 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/178
DAVALI : HALİME ÖZÇALIK
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi,Kısık Mahallesi, 153 ada 3 parsel
İRTİFAK ALANI : 5.004,36 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/179
DAVALI : ÜMİT ÖMER BARAN
TAŞINMAZ : İzmir ili Menderes İlçesi, Kısık Mahallesi, Karaçaltı Mevkii, 165 ada 14 parsel
İRTİFAK ALANI : 2.638,72
*DAVA ESAS NO : 2023/180
DAVALI : OSMAN YAŞAR, SÜLEYMAN YAŞAR
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 148 ada 3 parsel
İRTİFAK ALANI : 223,80 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/181
DAVALI : SALİH ÖZKAYA
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes İlçesi, Kısık Mahallesi, 137 ada 1 parsel
İRTİFAK ALANI : 517,34 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/182
DAVALI : ÖZLEM AYŞE İŞGÖREN, HATİCE DİLEK KINLI
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 157 ada 2 parsel
İRTİFAK ALANI : 2.271,80 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/183
DAVALI : NİHAT ÇATALBAŞOĞLU
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 148 ada 2 parsel
İRTİFAK ALANI : 202,79
*DAVA ESAS NO : 2023/184
DAVALI : GÜROL TUĞCU
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 110 ada 14 parsel
İRTİFAK ALANI : 4.918,05 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/185
DAVALILAR : 1-ABDULKADİR DURAN
2-AZİZE ÇİĞDEM AKKIMIZ
3-EFECAN MERİÇ
4-EGE MERİÇ
5-ERDEM GÜZEL
6-HALİL KUL
7-HÜSEYİN OLMAN
8-HÜSEYİN TAHSİN AKKIMIZ
9-HÜSNÜ PALABIYIK
10-İLKİN BİTGİN
11-MEHMET SADIK AYDINOĞLU
12-PERİHAN DURCAN
13-ŞÜKRAN ÇATALBAŞOĞLU
14-YILMAZ TOPRAK AKKIMIZ
15-YİĞİT OKBAY
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 148 ada 4 parsel
İRTİFAK ALANI : |288,54 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/186
DAVALI :1- FERİDUN SARAÇOĞLU
2-FERİHA İŞTAR
3-İNCİ OLCAV
4-SEMRA SARMAT
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Gölcükler Mah, 1091 ada3 parsel
İRTİFAK ALANI : 898,84 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/187
DAVALI : BURCU ÇATALBAŞOĞLU
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 148 ada 1 parsel
İRTİFAK ALANI : 474,74 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/188
DAVALI : ÖMER NACİ ESEN
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 148 ada 5 parsel
İRTİFAK ALANI : 5.474,04 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/189
DAVALI : NESLİHAN İŞGÖREN ÇİNER
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 152 ada 2 parsel
İRTİFAK ALANI : 6.194,36 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/190
DAVALI : NAİL ÖZKARDEŞ
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 140 ada 7 parsel
İRTİFAK ALANI : 623,01 m2
*DAVA ESAS NO : 2023/191
DAVALI : FİLİZ İRDEN
TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 166 ada 1 parsel
İRTİFAK ALANI : 592,24 m2
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Basın No: ILN01820773