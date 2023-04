İLAN T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekilleri tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan ve aşağıda dava esas numaraları belirtilen kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarının yapılan tensiplerinde verilen ara kararlar gereğince;

Davacı vekili dilekçelerinde özetle, ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazlarda tesis edilecek irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesini talep etmiştir. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazlar için talep edilen irtifakve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, taşınmazların mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyalarına sunulması ilanen tebliğ olunur.17/03/2023

*DAVA ESAS NO : 2013/176

DAVALI :1- ABDURRAHMAN AÇIKGÖZ

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi,Görece Mahallesi, Gülçırpı Mevkii, 270 ada 7 parsel

İRTİFAK ALANI : 1.291,84 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/177

DAVALI : ARAN HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞAAT GIDA OTO KİRALAMA TİC LTD ŞTİ

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Gölcükler Mah, 1091 ada 4 parsel

İRTİFAK ALANI : 852,07 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/178

DAVALI : HALİME ÖZÇALIK

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi,Kısık Mahallesi, 153 ada 3 parsel

İRTİFAK ALANI : 5.004,36 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/179

DAVALI : ÜMİT ÖMER BARAN

TAŞINMAZ : İzmir ili Menderes İlçesi, Kısık Mahallesi, Karaçaltı Mevkii, 165 ada 14 parsel

İRTİFAK ALANI : 2.638,72

*DAVA ESAS NO : 2023/180

DAVALI : OSMAN YAŞAR, SÜLEYMAN YAŞAR

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 148 ada 3 parsel

İRTİFAK ALANI : 223,80 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/181

DAVALI : SALİH ÖZKAYA

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes İlçesi, Kısık Mahallesi, 137 ada 1 parsel

İRTİFAK ALANI : 517,34 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/182

DAVALI : ÖZLEM AYŞE İŞGÖREN, HATİCE DİLEK KINLI

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 157 ada 2 parsel

İRTİFAK ALANI : 2.271,80 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/183

DAVALI : NİHAT ÇATALBAŞOĞLU

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 148 ada 2 parsel

İRTİFAK ALANI : 202,79

*DAVA ESAS NO : 2023/184

DAVALI : GÜROL TUĞCU

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 110 ada 14 parsel

İRTİFAK ALANI : 4.918,05 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/185

DAVALILAR : 1-ABDULKADİR DURAN

2-AZİZE ÇİĞDEM AKKIMIZ

3-EFECAN MERİÇ

4-EGE MERİÇ

5-ERDEM GÜZEL

6-HALİL KUL

7-HÜSEYİN OLMAN

8-HÜSEYİN TAHSİN AKKIMIZ

9-HÜSNÜ PALABIYIK

10-İLKİN BİTGİN

11-MEHMET SADIK AYDINOĞLU

12-PERİHAN DURCAN

13-ŞÜKRAN ÇATALBAŞOĞLU

14-YILMAZ TOPRAK AKKIMIZ

15-YİĞİT OKBAY

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 148 ada 4 parsel

İRTİFAK ALANI : |288,54 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/186

DAVALI :1- FERİDUN SARAÇOĞLU

2-FERİHA İŞTAR

3-İNCİ OLCAV

4-SEMRA SARMAT

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Gölcükler Mah, 1091 ada3 parsel

İRTİFAK ALANI : 898,84 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/187

DAVALI : BURCU ÇATALBAŞOĞLU

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 148 ada 1 parsel

İRTİFAK ALANI : 474,74 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/188

DAVALI : ÖMER NACİ ESEN

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 148 ada 5 parsel

İRTİFAK ALANI : 5.474,04 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/189

DAVALI : NESLİHAN İŞGÖREN ÇİNER

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 152 ada 2 parsel

İRTİFAK ALANI : 6.194,36 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/190

DAVALI : NAİL ÖZKARDEŞ

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 140 ada 7 parsel

İRTİFAK ALANI : 623,01 m2

*DAVA ESAS NO : 2023/191

DAVALI : FİLİZ İRDEN

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi, 166 ada 1 parsel

İRTİFAK ALANI : 592,24 m2

#ilangovtr

Basın No: ILN01820773