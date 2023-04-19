İLAN T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1373 Esas

DAVALI : MEHMET EKİNCİ Şeyh Şamil Mah. Eylül Sk. No:3 İç Kapı No:32Selçuklu/ KONYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap ve delil dilekçenizi masrafları ile mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01815390