İLAN T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-07-19 00:00:00 -
İLAN T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/2109
DAVALI : ÖMER FARUK ÖZBUĞDAY-Veli ve Hasibe'den olma 30/09/1993 doğumlu. 60634066810 TC kimlik numaralı .
Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen Ömer Faruk Özbuğday hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermelerinin 1.defa ilanen tebliğ olunur. 25/02/2022
Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen Ömer Faruk Özbuğday hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermelerinin 1.defa ilanen tebliğ olunur. 25/02/2022
#ilangovtr
Basın No: ILN01861659