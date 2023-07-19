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Resmi İlanlar İLAN T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-19 00:00:00 -

İLAN T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/2109

DAVALI : ÖMER FARUK ÖZBUĞDAY-Veli ve Hasibe'den olma 30/09/1993 doğumlu. 60634066810 TC kimlik numaralı .

Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen Ömer Faruk Özbuğday hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde) bilgi vermelerinin 1.defa ilanen tebliğ olunur. 25/02/2022
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01861659