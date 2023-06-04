İLAN T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/950 Esas

DAVALI : MNAL ALIWI Şahintepe Mah. 133401 Nolu Sokak Irmak Sitesi No: 6A İç Kapı No: 16 Şahinbey Gaziantep Şahinbey/ GAZİANTEP



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu ile yeni ön inceleme duruşma tarihi olan 26/10/2023 tarih ve saat 10:10 olan duruşma günün Davalı MNAL ALIWI 'ye T.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup, bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01840854