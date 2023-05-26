İLAN T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/538 Esas

DAVALI : FAYSAL MUHAMMED Müslüman Bey Mah. Hıncal Uluç Cad. No:7 Kilis Merkez

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmalardan da bir netice alınamadığından, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun Faysal MUHAMMED'e T.K. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup,bu husus dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01835016