İLAN T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2019/248 Esas

Davacı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile davalı ATLANTIS MIDDLE EAST FZE arasında mahkememizde görülmekte olan alacak davası nedeniyle;

"Ön incelemenin duruşmalı olarak 05/07/2023 günü saat 11.00 da icrasına,

Taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları; duruşmaya taraflardan sadece birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi halinde, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tarafların duruşmaya katılmaması veya bir tarafın katılıp da davayı takip etmek istemediğini bildirmesi halinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve karar verilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği "hususları,

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Atlantis Middle East FZE'ne ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01818591