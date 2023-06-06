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Resmi İlanlar İLAN T.C. KADİRLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. KADİRLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-06-06 00:00:00 -

İLAN T.C. KADİRLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1188 Esas
DAVALI :ARİFE DEMİRSOY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 29/11/2023 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya katılmazsanız ön inceleme ve tahkikat aşamasına birlikte geçileceği, karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, taraflar gelmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01840707