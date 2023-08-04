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Resmi İlanlar İLAN T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-04 00:00:00 -

İLAN T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1010 Esas

Dosyanın murisi İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Merkez Mahallesi, cilt:10, hane no:200, bsn:8 de nüfusa kayıtlı, 48679283782 T.C. Kimlik numaralı SEVİM BAYKAL'ın mirasçılarının bulunup bulunmadığı tespit edilemediğinden; HMK'nun 594. maddesi gereğince murisin mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Türk Mahkemelerinden alınmış veraset ilamı ile birlikte mahkememize müracaat etmeleri, aksi halde ileride çıkacak mirasçılarının istihkak hakları saklı kalmak kaydı ile murisin son mirasçısının HAZİNE olacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19/07/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01871496