İLAN T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-08-04 00:00:00 -
İLAN T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/1010 Esas
Dosyanın murisi İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Merkez Mahallesi, cilt:10, hane no:200, bsn:8 de nüfusa kayıtlı, 48679283782 T.C. Kimlik numaralı SEVİM BAYKAL'ın mirasçılarının bulunup bulunmadığı tespit edilemediğinden; HMK'nun 594. maddesi gereğince murisin mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Türk Mahkemelerinden alınmış veraset ilamı ile birlikte mahkememize müracaat etmeleri, aksi halde ileride çıkacak mirasçılarının istihkak hakları saklı kalmak kaydı ile murisin son mirasçısının HAZİNE olacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19/07/2023
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Basın No: ILN01871496