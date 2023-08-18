İLAN T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/474 Esas

Davacı Kamil Bakır vekili tarafından açılan davada alınan bilirkişi raporundan özetle; Davaya konu İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi 132/53 parselde kayıtlı, B3 blok 11 giriş zemin kat 2 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın hali hazır durumu, konumu, kullanım şekli, paydaş sayısı ve hisse oranları gibi etkenler birlikte değerlendirildiğinde hissedarlar arasında mevcut haliyle aynen taksiminin mümkün olamayacağı, bu nedenle taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesi gerekeceği, keşif tarihi itibari (12.07.2023) ile taşınmazın 15/03/2022 dava tarihi için arsa payı dahil tam pay değerinin 900.000 TL olarak hesaplandığı, ancak 28*****44 T.C. Kimlik numaralı davalı Kurtcebe Osma'nın MERNİS adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendisine bilirkişi raporu tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01878496