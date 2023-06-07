İLAN T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/473 Esas

DAVALI : AHMET KARADAŞ



Davacı Dilan Karadaş tarafından açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce bildirilen adresinize tebligat çıkarılmış olup tebligatın yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tarafınıza yapılacak tebligatların ilanen yapılmasına karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 08/09/2023 günü saat: 15:15'te duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama duruşmasının ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.



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Basın No: ILN01841282