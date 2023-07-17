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Resmi İlanlar İLAN T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-17 00:01:00 -

İLAN T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/211 Esas

Dava konusu; Hatay ili, Arsuz ilçesi, Arpaçiftlik mahallesi, 321 parsel sayılı taşınmaz sınırları içerisinde bulunan ve davacı Mustafa Atar tarafından kullanılan taşınmaz üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun 713/4. maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2022/211 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01860880