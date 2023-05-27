İLAN T.C. ERZURUM 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2023/40

Davalı : Mahmut ÇATAKLI - 17908967502 -

Davacı KADER ÇATAKLI tarafından davalı MAHMUT ÇATAKLI aleyhine boşanma, velayet, tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası ve maddi - manevi tazminat, ziynet eşyası alacağına ilişkin dava açılmış olup, davacı vekili tarafların boşanmasına hükmedilmesini talep ve dava edilmiştir.

Tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan davalı MAHMUT ÇATAKLI'ya davanın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sy HMK.nun 122/1.maddesine göre tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesini HMK.'nun 129.maddesinde bulunan hususları içermesi gerektiği, HMK.'nun 129/1-e 194.md. gereği savunma dayanağı olarak ileri sürülen bütün vakıaların hangi delillerle ispat edileceğinin cevap dilekçesinde gösterilmesinin zorunlu olduğu, HMK 131 md. Uyarınca cevap dilekçesi ile varsa ilk itirazları bildirmeniz gerektiği hususları Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri hükmü gereğince ilanen tebliğ olunur. 12/05/2023

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Basın No: ILN01835921