İLAN T.C. ERZURUM 2. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/171 Esas

DAVALILAR : 1- SEYFULLAH ÇAKMAK Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Caddesi Kosgeb Karşısı Aziziye/ ERZURUM

2- YAVUZ TAKUR Gez Mahallesi Yavuz Sokak No:5 İç Kapı No:27 Yakutiye/ ERZURUM

3- GÖKCAM İNŞ. GIDA LTD. ŞTİ.



Mahkememizce 26/04/2021 tarihli aktüerya bilirkişi raporu adres yetersizliği nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ''5510 sayılı kanunun 21/1 maddesi gereğince dava dışı sigortalının brüt gerçek zararının 33.946,82 TL olarak hesaplandığı, sigortalıya kurumca bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerinin 86.856,69 TL olduğu ve hesaplanan gerçek zarar tavan tutarının ilk peşin sermaye değerinden düşük olduğu, işverenler yönünden rücu alacağının hesaplanmasında daha düşük olan gerçek zarar tavanının esas alındığı, dosya kapsamında bulunan kusur raporları doğrultusunda davalı işveren şirket ile şirket yöneticisi olan Seyfullah ÇAKMAK'ın kusurları toplamı %70 ve 5510 sayılı kanunun 23 maddesinin de ihlali ile işçiye atfedilen %15 oranındaki kusurun yarısı da eklendiğinde bu davalıların sorumlu oldukları toplam oran %77,5 ve davalı üçüncü kişi Yavuz TAKUR.'un %15 kusurlu olduğunun kabulü halinde davacı kurumun 5510 sayılı kanununun 21/1 ve 21/4 maddesi kapsamında rücu alacağının, başlanan geçirin peşin değeri yönünden 32.823,04 TL olarak hesaplandığı, bu miktardan davalıların müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğu ancak davalı üçüncü kişi Yavuz TAKUR yönünden müşterek sorumluluğun 13.949,79 TL ile sınırlı olduğu, hastane ve ilaç masrafları ödemesi yönünden dosya kapsamında bulunan belgelere göre te3spit edilen 1.129,98 TL toplam kurum masrafının %92,5 olarak 1.045,23 TL rücu alacağının hesaplandığı, PSD yönünden gelir bağlama ve onay tarihi lan 23.06.2017 tarihinden itibaren, masraf ve ödemeler için ise sarf ve ödeme tarihlerinden itibaren yasal faiz işletilebilecektir.'' şeklinde bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde varsa beyanlarını bildirmesine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 25/10/2023 günü saat: 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01859812