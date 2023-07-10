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Resmi İlanlar İLAN T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-10 00:07:00 -

İLAN T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/64 Esas

Davacı , NAZMİ BAHAR ile Davalılar , AHMET KAHRAMAN, AYŞE KAHRAMAN ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı tarafça dava dilekçesinde özetle;Adana İli,Ceyhan İlçesi Üçdutyeşilova mahallesi 123 parselin tamamının tapu kaydının iptali müvekkili adına tescili istemli açılan dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 26/10/2023 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI -VASIF KAHRAMAN - 15676173804 - İSMAİL ve DÜRDANE oğlu/kızı,

#ilangovtr

Basın No: ILN01856164