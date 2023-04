İLAN T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1723 Esas

DAVALI : 1- HUZUR TURİZM. LTD. ŞTİ. Yeni İstanbul Otogarı Pasaj Kod:45/15-a.43 Bayrampaşa/İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında sonucunda; "Davanın KABULÜ ile 480,43 TL'si Postaş Taşımacılık Ltd. ŞTi.den, 9.824,01 TL'si Uzmanlar Posta Taş. Turz. Ve Temiz. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 'den, 1.225,93 TL'si Tempo Lojistik A.Ş.'den,5.036,26 TL'si Hazarpir Temz. San. Tic. Ltd. Şti.'den,6.129,66 TL'si Asgün Turz. Tekst. İnş. Oto San. Tic. Ltd. Şti.'den,66,27 TL'si Huzur Turiz. Seyah. Ltd. Şti.den, 5.168,79 TLsi Derviş Doğan'dan , 8.627,62 TL'si Balcı Loj. Ltd. Şti. 'den, olmak üzere toplam 36.558,97‬ TL'nin davalılardan ayrı ayrı yukarıda belirtilenen sorumlulukları oranında her bir ödeme kalemi yönünden 17/12/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 2-Harçlar yasası gereği alınması gereken 2.497,34-TL harçtan peşin alınan 624,34-TL harcın mahsubu ile bakiye 1.873,00-TLharcın davalılardan tahsiline, 3-Davacı tarafından yapılan aşağıda dökümü yazılı 7.494,02-TL yargılama gideri ile peşin alınan 624,34-TL harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 4-Davacı yararına ölçümlenen 9.200,00-TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 5-Karar kesinleştiğinde taraflarca yatırılan avansın kullanılmayan kısmının HMK 333.md.uyarınca yatıranlarına iadesine, Dair; davacı vekili ile davalı Balcı Lojistik vekilinin yüzlerine karşı, diğer yanın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.08/11/2022."Karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere herhangi bir nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi’ne verilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde başvurmadığı takdirde istinaf kanun yoluna başvurma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

