İLAN T.C. BUCAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/278 Esas

DAVALILAR : 1- EYLEM ÖZCAN

2- FATMA ÖĞE Pazar Mahallesi 1610 Sokak No:12 Bucak/ BURDUR

3- MUSTAFA BÜLBÜL

4- MUSTAFA FIRAT BÜLBÜL Konak Mah.Kalekapı Cad.Tekin Apartmanı No:70 Burdur Merkez/ BURDUR

5- AVŞAR ALTUNIŞIK

6- AYŞE BACAL Konak Mah. Yenice Sok. No:3Çeltikçi/ BURDUR

7- AYŞE BÜLBÜL Alkaya Köyü Bucak/ BURDUR

8- AYŞE DİKMEN

9- DURDU SEZGİN Seydiköy Bucak/ BURDUR

10- DURMUŞ ÇOŞKUN No:17 Alkaya Bucak/ BURDUR

11- EMİNE BOZDAĞ

12- FATMANA BESLER Yeni Mah. 1260 Sok. No:16 Bucak/ BURDUR

13- GÜLSER BÜLBÜL

14- MEHMET BESLER

15- MELTEM BÜLBÜL DURMUŞ Fener Mahallesi 1964 Sk. Ülker Sitesi A Blok 14A İç Kapı No:25 Muratpaşa/ ANTALYA

16- MUSTAFA BESLER Yeni Mahalle Gazi Cad.1260 Sok. No: 10 Bucak/ BURDUR

17- RAMAZAN ÇOŞKUN Alkaya Köyü Bucak/ BURDUR

18- RAZİYE ÖZKAN

19- SANEM BÜLBÜL HÜNER Atatürk Mah. Dicle Caddesi No:11A/1227000 Ataşehir/ İSTANBUL

20- ŞENGÜL ATİLE Seydiköy Ky.Bucak/ BURDUR

21- VELİ BÜLBÜL Alkaya Köyü Bucak/ BURDUR

22- YUSUF BESLER Emek Mah. Ertaş Cad. No:12/1 Odunpazarı / ESKİŞEHİR



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;



Davalılar Mehmet Besler ve Yusuf Besler Resmi sicillerde kayıtlı adreslerinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiyeler tebliğ edilemediğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından muhtesat iddiası ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Mahkemenizce keşif tutanağında belirtilen Ercan Coşkun'un beyanlarına esas dava konusu Burdur ili Bucak İlcesi Kemhalı köyü Arpalık Mevkii 113 ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki evi kendisinin yaptırdığına dair muhtesat iddiasına dair yazılı yada sözlü beyanda bulunmazı, bulunmadığınız takdirde muhtesat iddiasını inkar etmiş sayılacağını hususu ve ayrıca 04/07/2023 tarihli Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01878671