  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar İLAN T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-15 00:00:00 -

İLAN T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/683 Esas

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen dahili davalı 47008771532 T.C. Kimlik numaralı ABDULLAH ŞERAFETTİN FURTUNACI'nın mahkememizin2022/683 esas sayılı dava dosyasında yapılan yargılama sırasında tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 31/10/2023 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01858851