İLAN T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/683 Esas

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen dahili davalı 47008771532 T.C. Kimlik numaralı ABDULLAH ŞERAFETTİN FURTUNACI'nın mahkememizin2022/683 esas sayılı dava dosyasında yapılan yargılama sırasında tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 31/10/2023 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01858851