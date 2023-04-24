İLAN T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1500 Esas 17/04/2023

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen davalı Havva Aktaş (49441690524) T.C. Kimlik numaralı adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, yurt dışı yanlış adres gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bizzat veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01817229