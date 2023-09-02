İLAN T.C. BODRUM AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1010 Esas

DAVALI : GİOVANNİ BOCCADORO Ulukavak Mah. Tarakcı 2. Sk. No:2 İç Kapı No:15 Çorum Merkez/ ÇORUM



Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli) dava dosyası kapsamında;



Davalı Giovanni Boccadoro'nun adresine ulaşılamadığı anlaşıldığından ilanen tebligata karar verildiği, dava dilekçesinde özetle; Davacı ile 18.07.2002 tarihinde Modena İtalyada evlenmiş oldukları, İtalyan Modena Mahkemesinin İkinci Hukuk Bölümünün 2549/2016 Esasına kayıtlı, 01.12.2016 tarih ve 2238/2016 sayılı kararı ile boşandıkları, kararın 23.07.2021 tarihinde kesinleştiği, çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakası ve davacı lehine hükmedilen tazminata ilişkin kısmın cebri icraya konulabilmesi için tenfizine karar verilmesi gerektiği, bu sebeplerle yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının Türkiyede de geçerli olabilmesi için mahkeme tarafından tenfiz ve tanınması, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talebi ile dava açılmış olup, işbu ilanın gazetede yayınlanmasından sonra iki hafta içinde cevap ve delil dilekçesinin masrafları ile mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız HMK 186 uyarınca tahkikatın bittiği celsede aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçilebileceği, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda gıyabınızda yargılamaya devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01885440