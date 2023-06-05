İLAN T.C. BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/200 Esas

Davacı Halit ve Bülbüle oğlu 1970 doğumlu Fuat Karagöl (Altınova Mahallesi)tarafından Samsun İli, Bafra İlçesi, Yeşilyazı Köyündeki ( Mahallesi ) Tapulama dışı bırakılan 591 nolu parselde ki 40.000 M2 yeri 30 yıldan uzun zamandır davasız ve aralıksız, Malik sıfatıyla zilyet olarak kullandığı iddiası ile yerin tapusunun kendi adına tescilinin yapılması için Bafra Mal Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bafra Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü aleyhine dava açıldığından söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2022/200 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri TMK. 713 Md. 4-5 Fıkraları gereğince ilan olunur.29/05/2023

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Basın No: ILN01840060