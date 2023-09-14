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Resmi İlanlar İLAN T.C. AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-09-14 00:00:00 -

İLAN T.C. AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/82 Esas

DAVALILAR : VOLKAN ÖZGÜR -Kurtköy Mah. Nilüfer Sk. No:7 İç Kapı No:5. Pendik/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zabtınınilanen tebliğine karar verildiğinden, duruşmalarda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/08/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01890709