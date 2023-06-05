İLAN T.C. ARTOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/25 Esas

DAVALILAR : İSMAİL KARAKAŞ-Fazlı ve Mahinur oğlu, 11/02/1992 doğumlu, 508*****26

T.C kimlik nolu



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, muhatap köyden nakil almadan taşınmıştır, ikinci adresi bilinmiyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında; davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aleyhinize Alacak (İşçi ile İşverenden Kaynaklanan) talepli dava açılmış olup davaya karşı iki hafta içerisinde cevaplarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap dilekçesi hazırlanmasının mümkün olmadığı durumlarda yine bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere iki haftalık ek süre verilebileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur. 18/05/2023

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Basın No: ILN01839998