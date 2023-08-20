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Resmi İlanlar İLAN T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-20 00:02:00 -

İLAN T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/284 Esas

DAVALILAR : 1- ÇILDIR MAL MÜDÜRLÜĞÜ Hazineye İzafeten Çıldır Mal Müdürlüğü Çıldır/ ARDAHAN

2- YUKARI CANBAZ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ Yukarı Canbaz Çıldır/ ARDAHAN

Davacı ve asli müdahiller tarafından davalılar Yukarı Canbaz Köyü Tüzel Kişiliği, ÇıldırMal Müdürlüğü aleyhine açılan 18/04/2017 tarihli dava dilekçesiyle Ardahan İli Çıldır İlçesi Yukarı Canbaz Köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında fen bilirkişisi raporunda A harfi ile gösterilen 1981,64 m²'lik yüz ölçümündeki alan olduğu 131 adanın bitişiğinde bulunduğu Fen Bilirkişisi Tayfun Sayın tarafından tanzim edilen 02/06/2023 tarihli raporda kroki ile sınırları A harfi belirtilen taşınmaz ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içeresinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01879316