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Resmi İlanlar İLAN T.C. ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-05-29 00:06:00 -

İLAN T.C. ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/32 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Mersin ili, Anamur ilçesi, Karalarbahşiş köyü Yukarı sokak no. 75nolu 172, 173,110, 109, 107, 106 noktaları arasında kalan 350 m2'lik alan üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01836599