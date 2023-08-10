İLAN T.C. AKŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2022/1350 Esas





DAVALI: FERİDUN DİDİN- 34486907720 Konya ili, Akşehir ilçesi, Çakıllar Mah. Cilt No:29 Hane No:98 11/06/1973 Çakıllar doğumlu



Yukarıda esas numarası yazılı davacı vekili Ekrem Özkan tarafından davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;



Davalı Feridun Didin adına yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekilinin 03/11/2022 havale tarihli dilekçesinde özetle; tarafların tapuda elbirliği halinde malik olarak göründükleri Konya ili Akşehir ilçesi Çakıllar Mah. 136 ada 111 parsel sayılı taşınmazın paylaşımı konusunda anlaşma saylayamadıklarını, söz konusu taşınmazların aynen taksimi mümkün olmaması halinde ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir.



Yukarıda açık kimlik bilgisi yazılı davalı Feridun Didin'e 22/11/2023 günü saat 09:25'de Akşehir Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya bizzat gelmeniz, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz hususunun iş bu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, T.K'nun ilgili maddeleri gereğince dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01874219