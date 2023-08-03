İLAN SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/311

KARAR NO : 2022/167

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan 26/05/2022 tarihli açık yargılaması sonunda;Mahkememizce dava konusu 539 ada 44 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma değerinin 357.655,50 TL olarak tespiti ile;



357.655,50 TL bedelin 115.750,80 TL’lik kısmı için dava tarihinden 4 ay sonrası olan 08/08/2017 tarihinden ilk karar tarihi olan 02/05/2019 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına, geriye kalan 241.904,70 TL’lik kısmının yatırıldığı vadeli hesapta işleyen tüm neması ile birlikte ödenmesine, (Kamulaştırma Kanununun 10/8. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 2018/104 Esas ve 2020/39 Karar sayılı kararıyla iptal edildiği ve kararın 27/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı gözetilerek) dava tarihinden 4 ay sonrası olan 08/08/2017 tarihinden 26/05/2022 karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına, davalıların tapu kaydındaki hisseleri ve veraset ilamlarındaki payları doğrultusunda kamulaştırma bedelinin faizi ile birlikte ödenmesi için Ziraat Bankası Siirt Şubesine müzekkere yazılmasına, tapuda takyidat var ise bedele yansıtılmasına, yazılacak müzekkereye veraset ilamları ve tapu kaydının eklenmesine, Siirt ili Merkez ilçesi Alan mahallesi 539 ada 44 parsel sayılı taşınmazın 06/04/2022 havale tarihli fen bilirkişi raporu ve krokisinde B harfi ile gösterilen 1929,18 m² lik kısmının davalılar ve müteveffalar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı KGM adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, YOL OLARAK TERKİNİNE, Davacı kurum tarafından fazla depo edilen 14.695,54 TL’nin davacı kuruma iadesi için Ziraat Bankası Siirt Şubesi’ne müzekkere yazılmasına, Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 Hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, davacı vekili tarafından 31/05/2022 tarihinde, hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda kamulaştırma kanunana aykırı hesaplama yapılarak fahiş bedele hükmedildiği gerekçesi ile istinaf edilmiştir.



Tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen Hanım KAYRA ve Şükran KAYRA'nın ikametgahı, meskeni ve işyeri adresi tespit edilemediğinden, gerekçeli karar özetinin ve istinaf dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,



Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01871187