İLAN MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/154 Esas

KARAR NO : 2023/266

Davacı ABDULLAH YILDIRIM tarafından davalı Nur Allavi aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Şırnak ili İdil ilçesi Dumanlı köyü/mah cilt no 47, hane no 8, bsn 26 sırasında nüfusa kayıtlı Mehmet ve Necime oğlu 01.08.1988 İdil d.lu 431...... 9374 TC kimlik nolu ABDULLAH YILDIRIM ile Mardin İl göç idaresinin verilerine göre Suriye uyruklu Hindi ve Huriye kızı 30.03.1997 Malikiye d.lu 99094909740 yabancı kimlik nolu NUR ALLAVİ'nin TMK 166/1. Maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Müşterek çocuk Beylesan Yıldırım'ın davalı annesinin yanında olduğu anlaşılmakla çocuğun üstün yararı gözetilerek velayet hakkının davalı anneye verilmesine,

a)Her ayın 1. ve 3. Cumartesi günleri saat 09:00'dan Pazar günü saat : 18:00'a kadar,

b)Dini bayramların 2.günü saat 09:00'dan 3.günü saat 18:00'a kadar,

c)Sömestr tatilinin ilk Cumartesi günü saat 09:00'dan takip eden Cumartesi günü saat 18.00'e kadar,

d)Yaz tatili döneminde Temmuz ayının 1.günü saat 09.00'dan 31.günü saat 18:00'a kadar olacak şekilde şahsi ilişki tesisine karar verilmiştir.

Davalı Nur Allavi yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/04/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01814268