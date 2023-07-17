İLAN MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2007/1236

KARAR NO : 2008/49

DAVACI : AHMET BULUT

DAVALI : RABİYE BULUT



Davacı Ahmet Bulut ile davalı Rabiye Bulut arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasının açık yargılaması sonunda;



1-Davanın KABÜLÜNE, Mersin, Merkez, Yanıkmektep mah/köyü, 27 cilt, 28 hane ve 7 BSN'De nüfusa kayıtlı, 10850368618 TC kimlik numaralı, İbrahim ile Yüksel'den olma, Erdemli- 27.04.1966 d.lu, DAVACI AHMET BULUT ile aynı yerde nüfusa kayıtlı ( Evlenerek, Trabzon ili,Merkez ilçesi, Doğançay köyü mah,52 cilt, 2 hane ve 58 sıra'dan gelen DEĞİRMENCİ kızlık soyadlı) Yakup ile Ayşe'den olma, Trabzon- 18.01.1982 d.lu DAVALI RABİYE BULUT'un BOŞANMALARINA,



2-Taraflar birbirlerinden maddi manevi tazminat ve eşya talep etmediklerinden bu konularda karar verilmesine yer olmadığına,



3-Mahkeme masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına,



4-Peşin harcın mahsubu ile eksik 1,80 ytl harcın davacıdan tahsiline,



Dair davacının yüzüne karşı Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup kararın ilan tarihinden itibaren 7. günün bitiminde tebligat yapılmış sayılacağı ve bu tarihten sonra 2 haftalık yasal süresi içerisinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28/01/2008

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Basın No: ILN01858472