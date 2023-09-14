İLAN KUYUCAK KAYMAKAMLIĞI

(Milli Emlak Şefliğinden)

Aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde yapılacaktır. İhaleler, Kuyucak Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği bürosunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; HER İHALE DOSYASI İÇİN AYRI AYRI hazırlanmak üzere

a- Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 1- Tedavüldeki Türk Parası [ Geçici teminat bedeli; nakit olarak Kuyucak Mal müdürlüğü veznesine veya Kuyucak Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası Kuyucak Şubesindeki TR 1700001000474000010005193 IBAN no.lu hesabına, katılmak istenilen ihaleye ilişkin ayrıntılı açıklama yapılarak yatırılabilir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla Havale/EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 (bir) iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın, geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Kuyucak Mal Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğünden alınacak olan onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinde diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmekte olup belirtildiği şekilde onaylı muhasebe işlem fişi alınmadan sunulan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.] 2- Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları [her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.] 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri kabul edilir) 4- Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertbl döviz b-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları c-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri d-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri e-Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri f- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili Olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

4- Satışı yapılacak taşınmazların satış bedellerinin tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal değeri üzerinden (Bu senet ve belgelerin nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş olması hâlinde, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ödeme aracı olarak kabul edilir. Taşınmazların satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilir. Taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.

5- Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.

6- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Kuyucak Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

7- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir

8- -İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

9-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10-İhale ilanı https://aydin.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.

(1) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İlçe Mahalle Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi İmar Planında Ayrıldığı Amaç Taşınmazın Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Kuyucak Taşoluk 117 14 Arsa 408,99 Tam İmarsız İşgalsiz 233.000,00 69.900,00 27.09.2023 10:00 2 Kuyucak Taşoluk 115 2 Arsa 466,40 Tam İmarsız İşgalsiz 265.000,00 79.500,00 27.09.2023 10:10 3 Kuyucak Taşoluk 117 17 Arsa 438,26 Tam İmarsız İşgalsiz 250.000,00 75.000,00 27.09.2023 10:20 4 Kuyucak Taşoluk 117 12 Arsa 545,29 Tam İmarsız İşgalsiz 309.000,00 92.700,00 27.09.2023 10:30 5 Kuyucak Taşoluk 117 5 Arsa 466,61 Tam İmarsız İşgalsiz 265.000,00 79.500,00 27.09.2023 10:40 6 Kuyucak Taşoluk 117 18 Arsa 432,11 Tam İmarsız İşgalsiz 245.000,00 73.500,00 27.09.2023 10:50 7 Kuyucak Taşoluk 117 2 Arsa 500,00 Tam İmarsız İşgalsiz 284.000,00 85.200,00 27.09.2023 11:00 8 Kuyucak Taşoluk 116 1 Arsa 541,83 Tam İmarsız İşgalsiz 307.000,00 92.100,00 27.09.2023 11:10 9



Kuyucak Taşoluk 117 13 Arsa 403,62 Tam İmarsız İşgalsiz 230.000,00 69.000,00 27.09.2023 11:20 10 Kuyucak Taşoluk 117 9 Arsa 445,67 Tam İmarsız İşgalsiz 254.000,00 76.200,00 27.09.2023 11:30 11 Kuyucak Taşoluk 117 19 Arsa 503,79 Tam İmarsız İşgalsiz 286.000,00 85.800,00 27.09.2023 11:40 12 Kuyucak Taşoluk 117 11 Arsa 489,65 Tam İmarsız İşgalsiz 278.000,00 83.400,00 27.09.2023 11:50 13 Kuyucak Taşoluk 117 10 Arsa 484,82 Tam İmarsız İşgalsiz 275.000,00 82.500,00 27.09.2023 12:00 14 Kuyucak Taşoluk 117 3 Arsa 500,00 Tam İmarsız İşgalsiz 284.000,00 85.200,00 27.09.2023 12:10 15 Kuyucak Taşoluk 117 15 Arsa 438,80 Tam İmarsız İşgalsiz 250.000,00 75.000,00 27.09.2023 12:20 16 Kuyucak Taşoluk 116 2 Arsa 540,82 Tam İmarsız İşgalsiz 306.000,00 91.800,00 27.09.2023 13:30 17 Kuyucak Taşoluk 117 16 Arsa 421,04 Tam İmarsız İşgalsiz 240.000,00 72.000,00 27.09.2023 13:40 18 Kuyucak Taşoluk 117 6 Arsa 440,52 Tam İmarsız İşgalsiz 250.000,00 75.000,00 27.09.2023 13:50 19 Kuyucak Taşoluk 117 7 Arsa 437,73 Tam İmarsız İşgalsiz 250.000,00 75.000,00 27.09.2023 14:00 20 Kuyucak Çamdibi 113 21 Arsa 14.884,00 Tam İmarsız İşgalsiz 2.235.000,00 670.500,00 27.09.2023 14:10

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Basın No: ILN01890825