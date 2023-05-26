İLAN KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda ayrıntıları verilen vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereği açık artırma usulü ile ihale edilecektir. Vaziyet planları şartnamenin doğal ekleridir.

2- İhale 07/06/2023 Çarşamba günü aşağıdaki tabloda ayrıntıları verilen saatlerde Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;

a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu

b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.

4- Talipli ihale öncesi yatması gereken % 3 geçici teminatı Emlak ve tahsilat servisine veya Belediyemiz Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan TR88000100052128229860 5001 İban nolu Banka hesabına ve Dosya bedeli olan 500,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırmakla yükümlüdür.

5- Satışı yapılacak 1 adet dükkan ve 8 adet meskenin muamman bedelleri;

MAHALLE ADA BAĞ.B. NO CİNSİ HİSSE ORANI TUTARI Geçici Teminat TARİH SAAT Altunsu Mah. 32 5

Dükkan Tam 1.078.180,00 TL 33.000,00 07.06.2023

14:00 Altunsu Mah. 32 12 Mesken Tam 380.700,00 TL 15.000,00 07.06.2023

14:05 Altunsu Mah. 32 18 Mesken Tam 373.500,00 TL 15.000,00 07.06.2023

14:10 Altunsu Mah. 32 19 Mesken Tam 388.800,00 TL 15.000,00 07.06.2023

14:15 Altunsu Mah. 32 24 Mesken Tam 380.700,00 TL 15.000,00 07.06.2023

14:20 Altunsu Mah. 32 28 Mesken Tam 375.300,00 TL 15.000,00 07.06.2023

14:25 Altunsu Mah. 32 29 Mesken Tam 480.600,00 TL 15.000,00 07.06.2023

14:30 Altunsu Mah. 32 30 Mesken Tam 373.500,00 TL 15.000,00 07.06.2023

14:35 Altunsu Mah. 32 31 Mesken Tam 388.800,00 TL 15.000,00 07.06.2023

14:40

6- İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

7- Belediye Encümeni Sürülen peyleri yeterli görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Satış sonrasında satışı yapılan dükkan ve meskenlerin su, elektrik ve ısı abone bedelleri ile (tapu tescil işlemleri) oluşacak her türlü Vergi, Resim, ve harçları (Damga vergisi, Karar pulu) ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

9-Taşınmazların tapu devri yapı kullanma izin belgesi verildikten sonra gerçekleşecektir.

10-Taliplinin şartnamedeki hükümlerden herhangi birini yerine getirmediğinde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.

11- Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Akif KABUKCUOĞLU yürütür.



Kamuoyuna ilanen duyurulur.

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Basın No: ILN01833981