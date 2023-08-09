İLAN KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/588 Esas

KARAR NO : 2023/378

Davacı RİM MEH aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Muhammed Arruf'un tebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden,gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;



HÜKÜM :

-Davanın KABULÜ ile;

1-T.C İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesine göre; 99443126200 yabancı kimlik numaralı, Mustafa ve Abir kızı, 12/01/2001 Halep doğumlu Rim MEH ile 99260165390 yabancı kimlik numaralı, Muhammed ve Fevziye oğlu, 01/01/1987 Halep doğumlu Muhammed ARRUF'un Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,



2-Tarafların müşterek çocukları T.C İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesine göre; 99905790772 yabancı kimlik numaralı, Muhammed ve Rim oğlu, 18/07/2017 Kilis doğumlu Muhammed Şükrü ARRUF ile 99864164300 yabancı kimlik numaralı, Muhammed ve Rim oğlu, 28/12/2018 Kilis doğumlu Ahmed ARRUF'un velâyetlerinin davacı anneye VERİLMESİNE,



3-Velayeti davacı babaya verilen müşterek çocuklar için davacının Türk Medeni Kanunu'nun 353. ve Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük'ün 4. maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde varsa çocuklara ait malvarlığının dökümünü gösterir bir defteri ve belgeleri mahkememize ibraz etmesine, malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de aynı süre içerisinde bildirilmesine, davacı tarafından süresi içerisinde cevap verilmemesi yahut gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde bahsi geçen tüzüğün 4/2 ve Türk Medeni Kanunu'nun 360. ve 361. maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ihtarına (ihtar edildi),



4-Karar tarihi itibari ile alınması gereken 179,90 TL karar ve ilam harcından dava açılırken yatırılması gereken ancak adli yardım nedeniyle yatırılamayan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 99,2‬0 TL harcın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 106. maddesine göre belirlenen (2023 yılı için 129 TL) terkin sınırı altında kalması sebebiyle TAHSİLİNE YER OLMADIĞINA,



5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli ancak adlî yardım talebinin kabulü nedeniyle alınmayan 80,70 TL başvurma harcı ve karar tarihi itibariyle alınması gereken 179,90 TL karar ve ilâm harcı toplamından oluşan 260,60 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,



6-Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle işbu yargılama için suçüstü ödeneğinden sarf edilen 406,00 TL 7 adet normal tebligat ücreti, 52,00 TL 4 adet elektronik tebligat ücreti, 3,75 TL 3 adet KEP-müzekkere ücreti, 150,00 TL tercüman ücreti, 4.295,20 TL ilânen tebligat ücreti olmak üzere toplam 4.906,95 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,



7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 9.200 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,



8-Taraflarca yatırılan gider avansı bulunmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,



Dair, davacı vekilinin ve davacının yüzlerine karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 25/05/2023



Davalı Muhammed Arruf'a gerekçeli kararın Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/08/2023

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Basın No: ILN01873973