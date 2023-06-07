İLAN KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/804 Esas

KARAR NO : 2022/2109

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen, 08/12/2022 tarihli, 2021/804 Esas 2022/2109 sayılı kararı ile, Davanınkabulüile, Zonguldak ili, Ereğli ilçesi, Bağlık Mahallesi, 218 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından genel arasındaki ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma yoluyla ortaklığın satış suretiyle giderilmesinekarar verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı Halit ve Nazik Şükran'dan olma, 27/07/1952 doğumlu, Kadir Nuri Aktop'a gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın yayınlanmasına müteakip,davalıKadir Nuri Aktop'a kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01841403