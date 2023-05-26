İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 07 Haziran 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

Sıra

No Mahalle Ada Parsel Bina İsmi Blok Kat Daire

No Cephe Alan

(m2) Taşınmaz

Cinsi Muhammen

Bedel Geçici

Teminat 1 Hisarcık 204 4 - - Z+1 - - 383 Villa 4.900.000 150.000 2 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı B 1 2 DBK 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000 3 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı B 1 1 KBG 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000 4 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı E 1 1 KDG 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000 5 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı E 1 2 BGD 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000 6 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı E 1 3 GKB 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000 7 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı E 1 4 DBK 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000 8 Kazımkarabekir 13189 1 Nur Park A 1 2 KBG 175 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000 9 Kazımkarabekir 13293 1 Öykü A 1 4 BGD 175 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000 10 Kazımkarabekir 13293 1 Öykü A 1 2 BKD 175 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000 11 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 6 24 GDB 155 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000 12 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 4 14 KDB 155 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000 13 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 4 13 KGB 155 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000 14 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 4 15 GKD 155 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000 15 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 1 2 KDB 155 Mesken(3+1) 1.290.000 50.000 16 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 1 1 KGB 155 Mesken(3+1) 1.290.000 50.000 17 Kazımkarabekir 13103 2 Ayasofya B 2 5 BKD 155 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000 18 Kazımkarabekir 13103 2 Ayasofya B 1 1 BKD 155 Mesken(3+1) 1.290.000 50.000 19 Kazımkarabekir 13103 2 Ayasofya B 1 3 BGD 155 Mesken(3+1) 1.290.000 50.000 20 Kazımkarabekir 13103 2 Ayasofya B 1 4 GKB 155 Mesken(3+1) 1.290.000 50.000 21 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 6 33 B 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000 22 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 6 36 D 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000 23 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 5 27 B 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000 24 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 4 24 D 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000 25 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 3 15 B 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000 26 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 2 12 D 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000 27 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 2 9 B 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000 28 Kazımkarabekir 13103 2 Erciyes Park D 6 36 K 125 Mesken(2+1) 990.000 35.000 29 Kazımkarabekir 13103 2 Erciyes Park D 5 30 K 125 Mesken(2+1) 990.000 35.000 30 Kazımkarabekir 13103 2 Erciyes Park D 4 24 K 125 Mesken(2+1) 990.000 35.000

İhale 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01833908