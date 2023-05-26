İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
|Sıra
No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Bina İsmi
|Blok
|Kat
|Daire
No
|Cephe
|Alan
(m2)
|Taşınmaz
Cinsi
|Muhammen
Bedel
|Geçici
Teminat
|1
|Hisarcık
|204
|4
|-
|-
|Z+1
|-
|-
|383
|Villa
|4.900.000
|150.000
|2
|Kazımkarabekir
|13108
|5
|Zeytindalı
|B
|1
|2
|DBK
|175
|Mesken(3+1)
|1.380.000
|50.000
|3
|Kazımkarabekir
|13108
|5
|Zeytindalı
|B
|1
|1
|KBG
|175
|Mesken(3+1)
|1.380.000
|50.000
|4
|Kazımkarabekir
|13108
|5
|Zeytindalı
|E
|1
|1
|KDG
|175
|Mesken(3+1)
|1.380.000
|50.000
|5
|Kazımkarabekir
|13108
|5
|Zeytindalı
|E
|1
|2
|BGD
|175
|Mesken(3+1)
|1.380.000
|50.000
|6
|Kazımkarabekir
|13108
|5
|Zeytindalı
|E
|1
|3
|GKB
|175
|Mesken(3+1)
|1.380.000
|50.000
|7
|Kazımkarabekir
|13108
|5
|Zeytindalı
|E
|1
|4
|DBK
|175
|Mesken(3+1)
|1.380.000
|50.000
|8
|Kazımkarabekir
|13189
|1
|Nur Park
|A
|1
|2
|KBG
|175
|Mesken(3+1)
|1.350.000
|50.000
|9
|Kazımkarabekir
|13293
|1
|Öykü
|A
|1
|4
|BGD
|175
|Mesken(3+1)
|1.350.000
|50.000
|10
|Kazımkarabekir
|13293
|1
|Öykü
|A
|1
|2
|BKD
|175
|Mesken(3+1)
|1.350.000
|50.000
|11
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|Korer park
|D
|6
|24
|GDB
|155
|Mesken(3+1)
|1.350.000
|50.000
|12
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|Korer park
|D
|4
|14
|KDB
|155
|Mesken(3+1)
|1.350.000
|50.000
|13
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|Korer park
|D
|4
|13
|KGB
|155
|Mesken(3+1)
|1.350.000
|50.000
|14
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|Korer park
|D
|4
|15
|GKD
|155
|Mesken(3+1)
|1.350.000
|50.000
|15
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|Korer park
|D
|1
|2
|KDB
|155
|Mesken(3+1)
|1.290.000
|50.000
|16
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|Korer park
|D
|1
|1
|KGB
|155
|Mesken(3+1)
|1.290.000
|50.000
|17
|Kazımkarabekir
|13103
|2
|Ayasofya
|B
|2
|5
|BKD
|155
|Mesken(3+1)
|1.350.000
|50.000
|18
|Kazımkarabekir
|13103
|2
|Ayasofya
|B
|1
|1
|BKD
|155
|Mesken(3+1)
|1.290.000
|50.000
|19
|Kazımkarabekir
|13103
|2
|Ayasofya
|B
|1
|3
|BGD
|155
|Mesken(3+1)
|1.290.000
|50.000
|20
|Kazımkarabekir
|13103
|2
|Ayasofya
|B
|1
|4
|GKB
|155
|Mesken(3+1)
|1.290.000
|50.000
|21
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|İkra
|E
|6
|33
|B
|125
|Mesken(2+1)
|1.030.000
|35.000
|22
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|İkra
|E
|6
|36
|D
|125
|Mesken(2+1)
|1.030.000
|35.000
|23
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|İkra
|E
|5
|27
|B
|125
|Mesken(2+1)
|1.030.000
|35.000
|24
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|İkra
|E
|4
|24
|D
|125
|Mesken(2+1)
|1.030.000
|35.000
|25
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|İkra
|E
|3
|15
|B
|125
|Mesken(2+1)
|1.030.000
|35.000
|26
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|İkra
|E
|2
|12
|D
|125
|Mesken(2+1)
|1.030.000
|35.000
|27
|Kazımkarabekir
|12143
|3
|İkra
|E
|2
|9
|B
|125
|Mesken(2+1)
|1.030.000
|35.000
|28
|Kazımkarabekir
|13103
|2
|Erciyes Park
|D
|6
|36
|K
|125
|Mesken(2+1)
|990.000
|35.000
|29
|Kazımkarabekir
|13103
|2
|Erciyes Park
|D
|5
|30
|K
|125
|Mesken(2+1)
|990.000
|35.000
|30
|Kazımkarabekir
|13103
|2
|Erciyes Park
|D
|4
|24
|K
|125
|Mesken(2+1)
|990.000
|35.000
İhale 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
- İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
#ilangovtr
Basın No: ILN01833908