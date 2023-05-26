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Resmi İlanlar İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Resmi İlanlar

İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yeniakit Publisher
2023-05-26 00:00:00 -

İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 07 Haziran 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
Sıra
 No		 Mahalle Ada Parsel Bina İsmi Blok Kat Daire
 No		 Cephe Alan
 (m2)		 Taşınmaz
 Cinsi		 Muhammen
 Bedel		 Geçici
 Teminat
1 Hisarcık 204 4 - - Z+1 - - 383 Villa 4.900.000 150.000
2 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı B 1 2 DBK 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000
3 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı B 1 1 KBG 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000
4 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı E 1 1 KDG 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000
5 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı E 1 2 BGD 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000
6 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı E 1 3 GKB 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000
7 Kazımkarabekir 13108 5 Zeytindalı E 1 4 DBK 175 Mesken(3+1) 1.380.000 50.000
8 Kazımkarabekir 13189 1 Nur Park A 1 2 KBG 175 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000
9 Kazımkarabekir 13293 1 Öykü A 1 4 BGD 175 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000
10 Kazımkarabekir 13293 1 Öykü A 1 2 BKD 175 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000
11 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 6 24 GDB 155 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000
12 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 4 14 KDB 155 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000
13 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 4 13 KGB 155 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000
14 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 4 15 GKD 155 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000
15 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 1 2 KDB 155 Mesken(3+1) 1.290.000 50.000
16 Kazımkarabekir 12143 3 Korer park D 1 1 KGB 155 Mesken(3+1) 1.290.000 50.000
17 Kazımkarabekir 13103 2 Ayasofya B 2 5 BKD 155 Mesken(3+1) 1.350.000 50.000
18 Kazımkarabekir 13103 2 Ayasofya B 1 1 BKD 155 Mesken(3+1) 1.290.000 50.000
19 Kazımkarabekir 13103 2 Ayasofya B 1 3 BGD 155 Mesken(3+1) 1.290.000 50.000
20 Kazımkarabekir 13103 2 Ayasofya B 1 4 GKB 155 Mesken(3+1) 1.290.000 50.000
21 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 6 33 B 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000
22 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 6 36 D 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000
23 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 5 27 B 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000
24 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 4 24 D 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000
25 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 3 15 B 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000
26 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 2 12 D 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000
27 Kazımkarabekir 12143 3 İkra E 2 9 B 125 Mesken(2+1) 1.030.000 35.000
28 Kazımkarabekir 13103 2 Erciyes Park D 6 36 K 125 Mesken(2+1) 990.000 35.000
29 Kazımkarabekir 13103 2 Erciyes Park D 5 30 K 125 Mesken(2+1) 990.000 35.000
30 Kazımkarabekir 13103 2 Erciyes Park D 4 24 K 125 Mesken(2+1) 990.000 35.000

İhale 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

  1. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.         
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01833908