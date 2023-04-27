İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 09 Mayıs 2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.

Sıra

No Mahalle Ada Parsel Alan

(m2) Emsal Kat

Yüks. İnşaat Alanı

(m2) Taşınmaz

Cinsi Muhammen

Bedel Geçici

Teminat 1 Hisarcık 204 4 719,95 - - 383,00 Yapılı Villa

(B+Z+1.Kat) 6.400.000 200.000 2 Becen 7893 13 1121,50 0,24 2 269,16 Bağ ve Sayfiye 4.750.000 200.000 3 Erenköy 5848 11 1733,63 0,24 2 416,07 Bağ ve Sayfiye 6.400.000 200.000 4 Erenköy 5003 2 1630,18 0,24 2 391,24 Bağ ve Sayfiye 5.900.000 200.000 5 Erenköy 5832 15 1001,41 0,24 2 240,34 Bağ ve Sayfiye 3.700.000 150.000 6 Erenköy 5832 16 1058,80 0,24 2 254,11 Bağ ve Sayfiye 3.800.000 150.000 7 Erenköy 7941 14 1003,69 0,24 2 240,89 Bağ ve Sayfiye 3.900.000 150.000 8 Altınoluk 6770 1 1029,73 0,24 2 247,14 Bağ ve Sayfiye 2.750.000 150.000 9 Altınoluk 13193 15 1215,35 0,24 2 291,68 Bağ ve Sayfiye 3.500.000 150.000 10 Altınoluk 13428 12 1183,27 0,24 2 283,98 Bağ ve Sayfiye 3.400.000 150.000 11 Altınoluk 13428 13 1450,87 0,24 2 348,21 Bağ ve Sayfiye 4.200.000 150.000 12 Altınoluk 13428 14 1450,91 0,24 2 348,22 Bağ ve Sayfiye 4.200.000 150.000 13 Hisarcık 209 21 578,26 0,50 2 289,13 Konut Arsası 1.750.000 150.000 14 Kıranardı 8467 3 953,63 0,40 2 381,45 Konut Arsası 1.600.000 50.000 15 Kıranardı 8467 11 544,20 0,40 2 217,68 Konut Arsası 900.000 50.000 16 Kıranardı 8467 12 544,19 0,40 2 217,68 Konut Arsası 900.000 50.000 17 Kıranardı 190 15 557,21 0,75 3 417,91 Konut Arsası 1.250.000 50.000 18 Kıranardı 261 13 481,45 0,40 2 192,58 Konut Arsası 800.000 50.000 19 Kıranardı 261 14 481,48 0,40 2 192,59 Konut Arsası 800.000 50.000 20 Kıranardı 14910 8 603,60 0,75 3 452,70 Konut Arsası 1.200.000 50.000 21 Kıranardı 14911 7 345,28 0,75 3 258,96 Konut Arsası 650.000 50.000 22 Güzelköy 118 2 929,62 0,70 2 650,73 Konut Arsası 1.200.000 50.000 23 Bağpınar 15833 6 951,01 0,70 2 665,71 Konut Arsası 950.000 50.000 24 Bağpınar 15833 7 841,73 0,70 2 589,21 Konut Arsası 840.000 50.000 25 Bağpınar 15833 8 772,85 0,70 2 541,00 Konut Arsası 775.000 50.000 26 Bağpınar 15833 9 816,19 0,70 2 571,33 Konut Arsası 815.000 50.000 27 Bağpınar 15834 1 987,31 0,70 2 691,12 Konut Arsası 985.000 50.000 28 Bağpınar 15834 2 1002,47 0,70 2 701,73 Konut Arsası 1.000.000 50.000 29 Bağpınar 15834 3 941,93 0,70 2 659,35 Konut Arsası 940.000 50.000 30 Bağpınar 15834 4 917,10 0,70 2 641,97 Konut Arsası 920.000 50.000 31 Bağpınar 15834 5 879,07 0,70 2 615,35 Konut Arsası 880.000 50.000 32 Bağpınar 15834 6 882,69 0,70 2 617,88 Konut Arsası 885.000 50.000 33 Bağpınar 15834 7 871,35 0,70 2 609,95 Konut Arsası 870.000 50.000 34 Bağpınar 15834 10 937,91 0,70 2 656,54 Konut Arsası 940.000 50.000 35 Bağpınar 15834 11 991,65 0,70 2 694,16 Konut Arsası 990.000 50.000 36 Bağpınar 15834 12 985,97 0,70 2 690,18 Konut Arsası 985.000 50.000

İhale 09 Mayıs 2023 Salı günü saat 14.30’da Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve taşınmazlar ile ilgili bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir.



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Basın No: ILN01818350