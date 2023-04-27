İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
|Sıra
No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Alan
(m2)
|Emsal
|Kat
Yüks.
|İnşaat Alanı
(m2)
|Taşınmaz
Cinsi
|Muhammen
Bedel
|Geçici
Teminat
|1
|Hisarcık
|204
|4
|719,95
|-
|-
|383,00
|Yapılı Villa
(B+Z+1.Kat)
|6.400.000
|200.000
|2
|Becen
|7893
|13
|1121,50
|0,24
|2
|269,16
|Bağ ve Sayfiye
|4.750.000
|200.000
|3
|Erenköy
|5848
|11
|1733,63
|0,24
|2
|416,07
|Bağ ve Sayfiye
|6.400.000
|200.000
|4
|Erenköy
|5003
|2
|1630,18
|0,24
|2
|391,24
|Bağ ve Sayfiye
|5.900.000
|200.000
|5
|Erenköy
|5832
|15
|1001,41
|0,24
|2
|240,34
|Bağ ve Sayfiye
|3.700.000
|150.000
|6
|Erenköy
|5832
|16
|1058,80
|0,24
|2
|254,11
|Bağ ve Sayfiye
|3.800.000
|150.000
|7
|Erenköy
|7941
|14
|1003,69
|0,24
|2
|240,89
|Bağ ve Sayfiye
|3.900.000
|150.000
|8
|Altınoluk
|6770
|1
|1029,73
|0,24
|2
|247,14
|Bağ ve Sayfiye
|2.750.000
|150.000
|9
|Altınoluk
|13193
|15
|1215,35
|0,24
|2
|291,68
|Bağ ve Sayfiye
|3.500.000
|150.000
|10
|Altınoluk
|13428
|12
|1183,27
|0,24
|2
|283,98
|Bağ ve Sayfiye
|3.400.000
|150.000
|11
|Altınoluk
|13428
|13
|1450,87
|0,24
|2
|348,21
|Bağ ve Sayfiye
|4.200.000
|150.000
|12
|Altınoluk
|13428
|14
|1450,91
|0,24
|2
|348,22
|Bağ ve Sayfiye
|4.200.000
|150.000
|13
|Hisarcık
|209
|21
|578,26
|0,50
|2
|289,13
|Konut Arsası
|1.750.000
|150.000
|14
|Kıranardı
|8467
|3
|953,63
|0,40
|2
|381,45
|Konut Arsası
|1.600.000
|50.000
|15
|Kıranardı
|8467
|11
|544,20
|0,40
|2
|217,68
|Konut Arsası
|900.000
|50.000
|16
|Kıranardı
|8467
|12
|544,19
|0,40
|2
|217,68
|Konut Arsası
|900.000
|50.000
|17
|Kıranardı
|190
|15
|557,21
|0,75
|3
|417,91
|Konut Arsası
|1.250.000
|50.000
|18
|Kıranardı
|261
|13
|481,45
|0,40
|2
|192,58
|Konut Arsası
|800.000
|50.000
|19
|Kıranardı
|261
|14
|481,48
|0,40
|2
|192,59
|Konut Arsası
|800.000
|50.000
|20
|Kıranardı
|14910
|8
|603,60
|0,75
|3
|452,70
|Konut Arsası
|1.200.000
|50.000
|21
|Kıranardı
|14911
|7
|345,28
|0,75
|3
|258,96
|Konut Arsası
|650.000
|50.000
|22
|Güzelköy
|118
|2
|929,62
|0,70
|2
|650,73
|Konut Arsası
|1.200.000
|50.000
|23
|Bağpınar
|15833
|6
|951,01
|0,70
|2
|665,71
|Konut Arsası
|950.000
|50.000
|24
|Bağpınar
|15833
|7
|841,73
|0,70
|2
|589,21
|Konut Arsası
|840.000
|50.000
|25
|Bağpınar
|15833
|8
|772,85
|0,70
|2
|541,00
|Konut Arsası
|775.000
|50.000
|26
|Bağpınar
|15833
|9
|816,19
|0,70
|2
|571,33
|Konut Arsası
|815.000
|50.000
|27
|Bağpınar
|15834
|1
|987,31
|0,70
|2
|691,12
|Konut Arsası
|985.000
|50.000
|28
|Bağpınar
|15834
|2
|1002,47
|0,70
|2
|701,73
|Konut Arsası
|1.000.000
|50.000
|29
|Bağpınar
|15834
|3
|941,93
|0,70
|2
|659,35
|Konut Arsası
|940.000
|50.000
|30
|Bağpınar
|15834
|4
|917,10
|0,70
|2
|641,97
|Konut Arsası
|920.000
|50.000
|31
|Bağpınar
|15834
|5
|879,07
|0,70
|2
|615,35
|Konut Arsası
|880.000
|50.000
|32
|Bağpınar
|15834
|6
|882,69
|0,70
|2
|617,88
|Konut Arsası
|885.000
|50.000
|33
|Bağpınar
|15834
|7
|871,35
|0,70
|2
|609,95
|Konut Arsası
|870.000
|50.000
|34
|Bağpınar
|15834
|10
|937,91
|0,70
|2
|656,54
|Konut Arsası
|940.000
|50.000
|35
|Bağpınar
|15834
|11
|991,65
|0,70
|2
|694,16
|Konut Arsası
|990.000
|50.000
|36
|Bağpınar
|15834
|12
|985,97
|0,70
|2
|690,18
|Konut Arsası
|985.000
|50.000
- İhale 09 Mayıs 2023 Salı günü saat 14.30’da Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
- İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve taşınmazlar ile ilgili bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
#ilangovtr
Basın No: ILN01818350