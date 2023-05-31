İLAN İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2021/727 Esas

KARAR NO : 2023/514

Davacı Müzeyyen AY tarafından davalılar Mustafa ARSLAN ile Yasemin ATAKAN, Kadriye YAKAR, Bedriye ARSLAN ve Samir ARSLAN aleyhine açılan ve Dairemizde istinaf incelemesinde bulunan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının istinaf yargılaması sonucunda verilen 17.03.2023 tarihli karar ile;

"İzmir 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 01/12/2020 tarih ve 2019/281 Esas, 2020/247 K. sayılı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan" davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b/1 maddesi uyarınca esastan reddine dair kesin nitelikte karar verilmiş olup,

Davacı vekilinin bu karara karşı sunmuş olduğu davanın kabulüne dair karar verilmesi için istinaf kararının kaldırılması yönünde bozma kararı verilmesi talebini içerir 07.04.2023 havale tarihli temyiz başvuru dilekçesi, bu dilekçesine istinaden Dairemizce verilen 12.04.2023 tarih ve 2021/727 Esas, 2023/514 Karar sayılı temyiz talebinin reddine dair "Temyiz Talebinin Değerlendirilmesi Kararı" ve davacı vekilinin sunmuş olduğu 14.04.2023 tarihli temyiz talebinin reddine dair verilen karara karşı temyiz başvuru dilekçesi,

İş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı Mustafa ARSLAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01837665