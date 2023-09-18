İLAN İNCİRLİOVA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

S.No MAHALLE TAŞINMAZ

NO MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM

(m²) H.HİSSESİ İMAR DURUMU VE AÇIKLAMA TAH.BEDELİ

(TL) G.TEMİNAT

(TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ

1 Acarlar Mah. 09060100189 Karasu Bahçeli Kargir Ev 116 1 4.456,72 690 / 2400 (1.281,31 m2 ) Konut Alanı. 2.435.000,00 243.500,00 29 Eylül 2023 11:00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazdaki Hazineye ait hissenin satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhale, İncirliova Malmüdürlüğü Hizmet Binası içerisinde bulunan Milli Emlak Şefliği odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.30 - 17.30) İnciliova Milli Emlak Şefliğinden görülebilir.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000 TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.

5- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Peşin ödemelerde satış bedeline %20 oranında indirim uygulanacaktır.

6- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

7- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) T.C. Kimlik Belgesi.

b) Türkiye 'de Kanuni İkametgah sahibi olmak ve tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

d) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.