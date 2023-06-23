İLAN GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/57

KARAR NO : 2021/578

Davacı T.E.İ.A.Ş aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı ARZI UTGUCU: ( T.C: 45202656426, Yusuf ve Fatma oğlu 1975 d.lu) hakkında açılan davada gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilemediğinden, kolluk tarafından tespit edilen adres olan 2. SELİM SK NO:3 GİRNE/KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ sayılı adreste bulunmadığından gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HÜKÜM :



1- Davanın REDDİNE, yasal süre içinde mahkememize veya bir başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,

Davacı vekili tarafından istinaf dilekçesi verilmiş olup, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin gazete ile ilanı edilmesi ve birlikte tebliğ edilmesine karar verilmiştir. 08/06/2023

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Basın No: ILN01850779