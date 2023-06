İLAN ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/122 KARAR NO : 2023/142

DAVACI- KARŞI DAVALI : ARİF ŞAVKLIVEKİLİ : Av. FUAT TÜRKER

DAVALI-

KARŞI DAVACI : Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Mal. Nak. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.

VEKİLİ : Av. ABDULCELİL YILMAZ

DAVALI : 1- HALİL EFE SİVRİ

VEKİLİ : Av. SELÇUK GÖKÇE

DAVALI : 2- MUSTAFA ÇAMBEL

VEKİLİ : Av. MUSTAFA KULALI

DAVALILAR : 3- AHMAD ALHMAHIDEH

4- ALPER SARIKAYA

DAVA : Sözleşmenin İptali/Tapu İptali ve Tescil



Sayın, AHMAD ALHMAHIDEH

Davacının kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili feshi, alacak ve tapu iptali ve tescil talebine, karşı davacı yüklenicinin kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili feshi nedeniyle oluşacak zararın tazmini davasının yapılan açık yargılamasının sonunda; davacı-karşı davalı Arif Şavklı'nın davasının kabulü ile; Eskişehir 2. Noterliğinin 13/03/2018 tarih 6879 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde daire karşılığı inşaat yapım ve satış vaadi sözleşmesinin ve Eskişehir 2. Noterliğinin 29/01/2020 tarih 3113 yevmiye numaralı ek sözleşmesinin geriye etkili feshine, Eskişehir ili Sazova Mahallesi 10468 ada 21 parselde kayıtlı A Blokta bulunan 1 nolu bağımsız bölümün Ahmad Alhmahıdeh, A Blokta bulunan2 nolu bağımsız bölümün Mustafa Çambel, A Blokta bulunan 1. Kat 3 nolu bağımsız bölümün Alper Sarıkaya, A Blokta bulunan 4 nolu bağımsız bölümün Halil Efe Sivri adına olan tapu kayıtlarının iptali ile taşınmazların davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, Sözleşmenin geriye etkili feshi yönünden; sözleşme değeri olan 142.561,13 TL üzerinden alınması gereken 9.738,50 TL nisbi harçtan peşin alınan 3.449,66 TL'nin mahsubu ile, bakiye 6.288,84 TL'nin davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'nden alınarak hazineye irad kaydına, Tapu iptali ve tescil yönünden; alınması gereken 187.852,5‬0 TL nisbi harçtan peşin alınan 46.950,00 TL'nin mahsubu ile, bakiye 140.902,50 TL'nin 38.467,25 TL'sinin davalı Ahmad Alhmahıdeh'den, 31.551,80 TL'sinin davalı Mustafa Çambel'den, 32.848,45 TL'sinin davalı Alper Sarıkaya'dan, 38.035,00 TL'sinin davalı Halil Efe Sivri'den alınarak hazineye irad kaydına, Davacı tarafından dava açılış sırasında yatırılan 59,30 TL başvurma harcı ve 3.449,66 TL peşin harç ve 46.950,00 TL tamamlama harcı toplamı 50.458,96‬ TL'nin2.381,36 TL'sinin davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'nden, 13.094,30 TL'sinin davalı Ahmad Alhmahıdeh'den, 10.749,00 TL'sinin davalı Mustafa Çambel'den, 11.237,70 TL'sinin davalı Alper Sarıkaya'dan, 12.996,60 TL'sinin davalı Halil Efe Sivri'den alınarak davacı/karşı davalı Arif Şavklı'ya verilmesine, Davacı tarafından yapılan 5.062,45 TL tebligat, yazışma, keşif ve bilirkişi giderinden ibaret yargılama giderinin 238,95 TL'sinin davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'nden, 1.313,70 TL'sinin davalı Ahmad Alhmahıdeh'den, 1.078,30 TL'sinin davalı Mustafa Çambel'den, 1.127,40 TL'sinin davalı Alper Sarıkaya'dan, 1.304,10 TL'sinin davalı Halil Efe Sivri'den alınarak davacı/karşı davalı Arif Şavklı'ya verilmesine, AAÜT 13/1 maddesi uyarınca davacı vekilinin emek ve mesaisine karşılık 237.776,83 TL nispi avukatlık ücretinin 11.223,07 TL'sinin davalı Seçen Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'nden 61.703,09 TL'sinin davalı Ahmad Alhmahıdeh'den, 50.646,46 TL'sinin davalı Mustafa Çambel'den, 52.952,90 TL'sinin davalı Alper Sarıkaya'dan, 61.251,31 TL'sinin davalı Halil Efe Sivri'den alınarak davacı/karşı davalı Arif Şavklı'ya verilmesine, karar verilmiş ve ayrıca davacı-karşı davalı vekili 22/05/2023 tarihli dilekçesi ile İstinaf yoluna başvurmuş olup, özetle; yüklenici ile müvekkilinin bedel olarak verdiği arsa paylarını yükleniciden devralan diğer davalılar arasındaki hukuki ilişki mecburi dava arkadaşlığı olduğunu, bu sebeple tüm davalıların avukatlık ücreti de dahil yargılama giderlerinden müşterek ve müteselsil sorumlu olduğunu, mahkemenin, davalılar aleyhinde hükmettiği yargılama masraflarına davalının devraldığı dairenin değeri üzerinden ve münferiden hesaplayarak karar vermesinin yasaya ve usüle aykırı olduğunu belirterek, yerel mahkeme kararının talepleri doğrultusunda kaldırılmasını talep etmiştir.



Davalının bildirilen adresine gerekçeli karar evrakı ve davacı-karşı davalı istinaf başvuru dilekçesi tebligat çıkartılmış, ancak iade edilmiştir. Yapılan araştırma sonucu da, davalının adresine ulaşılamamıştır. Bu nedenle HMK 150.maddesi uyarınca davalıya ulaşılamadığından iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal süresi içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği ve 15 gün içerisinde istinaf yoluna başvurabileceği, itiraz ve cevap vermediği takdirde veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ile iş bu gerekçeli karar evrakı özeti ve davacı-karşı davalının İstinaf başvuru dilekçesi, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.05/06/2023

