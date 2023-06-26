İLAN ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2021/514 Esas

Davacı, MUSTAFA TUTUMLU ile Davalı , YAZIKONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;



Dava konusu Yazıkonak / Yeni Bağlar Kara mevkiinde bulunan Kadastro Kanunun 22/A maddesi gereğince yapılan yenileme kadastrosu sonucu 314 ada 7 numaralı parsel olan taşınmazın güney sınırında çit ile çevrilmiş alan içerisinde kalan 346,606 M² ileçit alan ve eve ait arsa arasında kalan214,517 m² lik kısım ile ilgili olarak davacı Mustafa Tutumlu ve Davalılar Maliye Hazinesi ile Yazıkonak Belediye Başkanlığına arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası açılmış olup, bu taşınmazlar ile ilgili olarak hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gerektiği,



TMK.' nun 713/4. Madde fıkraları gereği ilan olunur.

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Basın No: ILN01851496