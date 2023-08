İLAN EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.



Sıra no

İli

İlçesi

Mahalle/ Mevkii

Cilt / Sayfa No

Ada

Parsel

Miktar

Cinsi

Hisse Miktarı

İMAR DURUMU 1 Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi 14/1565 3478 163 4763,28 m2 ARSA TAM E:1,50 Hmax:9,50 Ticaret Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.) 2 Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi 14/1566 3478 164 99,65 m2 ARSA TAM E:1,50 Hmax:9,50 Ticaret Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.) 3 Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi 14/1567 3478 165 215,76 m2 ARSA TAM E:1,50 Hmax:9,50 Ticaret Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)





2- Toplam Tahmini Satış Bedeli arsa ve üzerindeki yapılar ile beraber 95.000.000,00 TL olup, Geçici Teminatı 2.850.000,00 TL’dir.

2.1-) Ada:3478, parsel:163, sayılı taşınmazın Tahmini Satış Bedeli 85.525.833,00 TL olup, Geçici Teminatı 2.565.775,00 TL’dir.

2.2-) Ada:3478, parsel:164, sayılı taşınmazın Tahmini Satış Bedeli 3.678.333,00 TL olup, Geçici Teminatı 110.350,00 TL’dir.

2.3-) Ada:3478, parsel:165, sayılı taşınmazın Tahmini Satış Bedeli 5.795.834,00 TL olup, Geçici Teminatı 173.876,00 TL’dir.



Toplam Tahmini Satış Bedeli arsa ve üzerindeki yapılar ile beraber 95.000.000,00 TL olup, geçici teminatı 2.850.000,00 TL’dir. 1. Maddede özellikleri belirtilen taşınmazların müşterek satışı yapılacaktır. Talipliler 2886 sayılı D.İ.K. nun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektubunda tekliflerini her parsel için ayrı ayrı yazmak suretiyle toplam bedel üzerinden verecekler, ayrıca şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirteceklerdir.



3-) İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;



DIŞ ZARF:

a-) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (ihale günü geçerli)

c-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden ihale günü geçerli düzenlenmiş vekâletname.

e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (ihale günü geçerli)

f-) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün 01.08.2023 tarih ve 1121041 sayılı yazısı ve imar durumu ile ilgili bilgileri dosyasından okuyup anladığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

g-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

h-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Belediye Başkanlığı veznelerine, Belediye banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu aslı veya Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı dosyasına konulacaktır.

ı-) Teklif Mektubu (kapalı bir iç zarf içinde) ihale teklif dosyasına konulacaktır.(İÇ ZARF)

j-) İstekliler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)



İÇ ZARF:

Teklif mektubunda teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.

Teklif mektubu bir zarf içerisine (İç Zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine İsteklinin adı, soyadı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve ihale konusu ada, parsel numarası yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İmar plan örnekleri, plan notları ve tapu kayıtları şartnamenin ekidir.

Taşınmazın satış bedeli, ihale bedeli üzerinden Encümen Kararının tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde peşin ya da ihale bedelinin % 40’ı peşin, geri kalan kısmı 3(üç) eşit taksitte ödenecektir. Taksitli ödeme halinde Noter onaylı taksitli satış sözleşmesi yapılacak olup; 1. taksiti Encümen Kararı tebliğinden itibaren 45 takvim günü içinde, 2. taksiti Encümen Kararı tebliğinden itibaren 75 takvim günü içinde, 3. taksiti Encümen Kararı tebliğinden itibaren 105 takvim günü içinde ödeyecektir. İhale taksit bedellerine yasal faiz uygulanacaktır. Taşınmaz KDV’den istisnadır. Taşınmaz için ihale satış bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Geçici teminat iadesi ve tapu tescil işlemi ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler 12/09/2023 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 12/09/2023 Salı günü saat 15.30’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. (Babademirtaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:1)

İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01882276