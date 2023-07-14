İLAN ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/120

KARAR NO : 2023/318



DAVALI : KAOUTAR SYALAA

Mohammed Ben Abdeslam ve Naıma Bent Abdelkader kızı,

01/10/1987 doğumlu, LA128381 Milli Kimlik Numaralı



Davacı HAYDAR ERGEN, tarafından davalı Kaoutar Syallaa aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Davalı Kaoutar Syalaa'nın tüm aramalara rağmen adresinin bulunamadığı duruşma günü ve dava dilekçesinin ilanen tebliğ yapıldığı anlaşıldığından, 13/04/2023 tarihli hükmün ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.



1-Davanın KABULÜNE, Çorum ili, Merkez ilçesi, Şekerbey Mah/Köyü, Cilt No:194, Hane No:22'de nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve İnci oğlu, 01/01/1976 Çorum doğumlu,HAYDAR ERGEN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı, Fas Krallığı uyruklu, Mohammed Abdelslam ve Naima Abdelkeder kızı, 01/10/1987 Al-Arayish doğumlu KAOUTAR SYALAA'nın TMK m.166/1 gereğince BOŞANMALARINA,



2-Davacı tarafından yapılan 125,50.- TL harç gideri, 809,00.- TL yargılama gideri, 11,522,7.- TL ilan masrafı, 9.200.00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



Dair, verilen hüküm ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, yasal süresi içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleştirileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/06/2023



HAKİM 189754

e imzalıdır

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Basın No: ILN01858079