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Resmi İlanlar İLAN BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-18 00:01:00 -

İLAN BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/261 Esas
KARAR NO : 2023/27

Davacı Mehmet DALDENİZ tarafından aleyhinize açılan mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davasında davalılar Fatma Yavuz ve Sacide Erkuş vekili tarafından 04/04/2023 tarihli dilekçe ile mahkememizin 19/01/2023 tarih 2017/261 esas, 2023/27 Sayılı kararının istinaf incelemesi sonucunda kaldırılarak yeniden yapılacak yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmesini, yargılama harç ve giderleri ile yasal vekalet ücretinin davacı yana yükletilmesine karar verilmesi talebiyle istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, dahili davalılardan Hacer DEMİRELLİ'nin tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde dahli davalı Hacer DEMİRELLİ'ye tebliğ yapılmış sayılmasına ilanen tebliğ olunur. 03/08.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01892724