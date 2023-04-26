İLAN AYVALIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/257 Esas

KARAR NO : 2022/96

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mirasçı Cahid Gürsoy'a (TC 25.......64 nolu, Seçkin ve Yurdagül oğlu 12/12/1967doğumlu) tüm aramalara rağmen bugüne kadar tebligat yapılamamış olup, ilanen tebliği yoluna gidilmekle,

HÜKÜM :

1-Müteveffa 31771066292 T.C kimlik nolu ÜMMÜ AYNUR AYKURT ait Ayvalık 2.Noterliğince tanzim edilmiş, 05/10/1992tarih 9541 yevmiye ve 26/12/2017 tarih ve 10785 nolu vasiyetnamelerinin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, esasımızın bu şekilde kapatılmasına,

2-Vasiyetnamenin Mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğü kasasında saklanmasına,

3-Vasiyetname ve karardan birer suretin mirasçılara ve lehine vasiyet yapılanlara tebliğine,

4-Davanın niteliği gereği göre harç alınmasına yer olmadığına,

Dair, mirasçıların yokluğunda, kararın mirasçılara ve ilgililere tebliğinden itibaren HMK'nın 345. maddesine göre iki hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu hüküm mirasçı Cahit Gürsoy'a gerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

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Basın No: ILN01818525