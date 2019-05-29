İlahiyat Fakültesi Akademik genel kurul toplantısı gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yılsonu Akademik Kurul Toplantısı programı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yılsonu Akademik Kurul Toplantısı, Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve öğretim elemanlarının katılımı ile İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, başarılı bir öğretim yılını geride bıraktıklarını söyledi. Bu öğretim yılında 38 öğrencinin değişim programları kapsamında Malezya, Ürdün, Fas, Katar ve Almanya’da öğrenim gördüğünü belirten Dekan Prof. Dr. Bostancı, Ürdün Yaz Kursuna gidenlerle beraber bu sayının daha da artacağını ifade etti.

Öğretim yılı boyunca iki uluslararası sempozyum ve iki tanede çalıştay olmak üzere toplam 40 tane ders dışı akademik ve kültürel etkinlik düzenlediklerini söyleyen Prof. Bostancı, öğrenci toplulukları tarafından da pek çok faaliyet gerçekleştirildiğini ilave etti. Dekan Bostancı ayrıca 2018-2019 öğretim yılında fakültede gerçekleşen personel hareketliliği ve fakülte tanıtımı için yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın konuşmasının ardından Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Aydın, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah İnce söz alarak 2018-2019 öğretim yılıyla ilgili bölümleri çerçevesinde değerlendirmelerde bulundular.Kurul toplantısı dilek ve temenniler ile müzakere bölümü ile sona erdi.