  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Satır No Ad-Soyad/Unvan Vergi Kimlik No Adres Vergi Dönemi Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Nev’i Vergi Tutarı Ceza Nev’i Ceza Tutarı
1 MURAT YEŞİLBAŞ 9510432176 Tellidere Mh.. 72112 S. Metropark Evleri A Blk.2.Giriş K. No:2 D. No:33 Seyhan/ADANA 082021082021 2025091366Fiy0000315 2025091214FjQ0001222 - - VZC 3.936.099,69
2 MURAT YEŞİLBAŞ 9510432176 Tellidere Mh.. 72112 S. Metropark Evleri A Blk.2.Giriş K. No:2 D. No:33 Seyhan/ADANA 042021042021 2025091366Fiy0000315 2025091214FjQ0001218 - - VZC 4.939.440,74
3 MURAT YEŞİLBAŞ 9510432176 Tellidere Mh.. 72112 S. Metropark Evleri A Blk.2.Giriş K. No:2 D. No:33 Seyhan/ADANA 052021052021 2025091366Fiy0000315 2025091214FjQ0001220 - - VZC 3.682.158,18
4 MURAT YEŞİLBAŞ 9510432176 Tellidere Mh.. 72112 S. Metropark Evleri A Blk.2.Giriş K. No:2 D. No:33 Seyhan/ADANA 092021092021 2025091366Fiy0000315 2025091214FjQ0001225 - - VZC 3.407.504,00
5 MURAT YEŞİLBAŞ 9510432176 Tellidere Mh.. 72112 S. Metropark Evleri A Blk.2.Giriş K. No:2 D. No:33 Seyhan/ADANA 012021122021 2025091366Fiy0000315 2025091214FjQ0001228 - - VZC 3.054.621,54
6 MURAT YEŞİLBAŞ 9510432176 Tellidere Mh.. 72112 S. Metropark Evleri A Blk.2.Giriş K. No:2 D. No:33 Seyhan/ADANA 062021062021 2025091366Fiy0000315 2025091214FjQ0001224 - - VZC 6.052.278,43
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İkitelli Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İkitelli Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02401558