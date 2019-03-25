İkinci el araç alırken hayal kırıklığına son

İkinci el araç alımında 1 Nisan’dan itibaren ekspertiz yaptırmak zorunlu hale gelecek. Oto Experim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, ikinci el oto alırken, ekspertiz yaptırmanın önemine dair yaptığı açıklamada, tüm bakımları yapılmış, orijinal ve hatasız gibi düşünülen araçlarda daha sonra ortaya çıkabilecek hasarların sonradan çok baş ağrıtabileceğini vurguladı. Ağca, “Oto ekspertizi yapılmayan ikinci el araçlarda pert ve şasesi oynayan araçlar, kaporta boya, motor mekanik, gibi bölümlerde olabilecek hasar ve arızaların önceden bilinmemesi halinde karşınıza çok büyük masraflar çıkabilir. O yüzden almayı düşündüğünüz ikinci el otoyu kesinlikle çeşitli markalara göre değil şube bazında 13805 TSE HYB BELGELİ olan güvenilir bir oto ekspertiz merkezine götürmelisiniz. Bunun nedeni yeni yasaya göre 13805 TSE HYB standartlara uymayan ekspertiz servislerinin 1 Nisan itibariyle hizmet veremeyecekler olması ile ileride oluşabilecek olumsuzluklarda karşınızda muhatap bulamayabilirsiniz” dedi.