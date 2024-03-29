İki kız kavga ederken arkadaşları kışkırttı! Gençlerin içler acısı hali kameraya yansıdı

Türkiye'de 'laiklik' çığırtkanlığı yapan zihniyetin hayat tarzının bir sonucu olan gençlerin içler acısı hali yürekleri sızlatıyor. Kemalist kesimin projeleriyle, yaşadığı toprakların inanç ve geleneklerinden uzaklaştırılan gençlerin, rezillik dolu okul kavgalarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Liseli kızlar kavga etti arkadaşları kışkırttı

Sosyal medyada paylaşılan ve Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, liseli kızlar henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Birbirlerinin saçlarını tutarak kavgayı sürdüren iki liseli kızın kavgasını, diğer arkadaşları da etrafında toplanıp izledi. Kavga, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Görüntüler sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekerken, kavgayı izleyen diğer gençlerin, “aşırı iyiydi, mükemmeldi” gibi yorumları ise ‘pes’ dedirtti.



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