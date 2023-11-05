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Yerel İki aracın karıştığı kazada: 2 kişi yaralandı
Yerel

İki aracın karıştığı kazada: 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-11-05 14:37:00 -
İki aracın karıştığı kazada: 2 kişi yaralandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hamınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan E.O. idaresindeki 34 BL 9967 araç ile M.E. yönetimindeki 02 KL 027 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastaneye kaldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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