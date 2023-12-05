İhtiyaçları olmasa da alıyorlar! İndirime inanmıyoruz, almadan yapamıyoruz

Türkiye, tüm dünyayla eş zamanlı olarak indirim kampanyalarıyla dolu bir ayı geride bıraktı. Önceleri Kasım’ın son haftasıyla sınırlı kalan bu kampanyalar artık Kasım ayının tamamına yayılmış durumda. Bağımsız pazar ve kamuoyu araştırma şirketi AGS Global’in gerçekleştirdiği araştırma hem toplumun Kasım ayı indirimlerine yaklaşımına hem de kategori bazlı fiyat trendlerine ışık tutuyor.

İndirim furyası yaşandı

1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında 864 kişinin katıldığı araştırmanın katılımcılarının üçte ikisi (%65,7) Kasım ayı indirimi kapsamında alışveriş yaptığını belirtirken, %34,3’ü ise bu Kasım ayı indirimlerinden faydalanmadığını ifade ediyor. Diğer yandan, Kasım ayında indirim kapsamında alışveriş yapanların yarısından fazlası (%56,3) online mecrayı tercih ettiğini belirtirken, sepetini hem online hem fiziksel mecralardan dolduranların oranı ise %40,8.

Sepette neler var?

İndirimlerinden faydalanan her 10 katılımcıdan 9’u (%91,6) sadece ihtiyacı olan şeyleri aldığını söylemekte olup, bu yıla enflasyon damga vurmuş gibi gözüküyor. “İhtiyacım olmayan şeyleri de aldım” diyenlerin oranı ise %8,4. Katılımcılara en çok alışveriş yaptıkları kategoriler çoklu cevap ışığında sorulduğunda ise “kişisel bakım” (%67,6) her 3 Kasım furyasından yararlanan alışverişçinin listesinde ilk sırada yer alırken, onu giyim, ayakkabı ve aksesuar (%62) ile tüketici elektroniği (%42,3) izliyor.

10 kişiden 6'sı inanmıyor

Kasım kampanyalarına ilgi göstermeyen her 10 kişiden 6’sının en temel gerekçesi “indirimlere inanmamak” olurken, “ihtiyacı olmayanların” oranı ise %35,1. Fiyatları uygun bulmayanlar (%16,2), bütçesi yetmeyenler (%10,8) ve aradığı ürünü bulamayanlar ise %2,7.