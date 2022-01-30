Bilindiği üzere, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi Twitter. Dolandırıcılar zaman zaman sosyal medya hesaplarına göz dikmekte. Özellikle de ünlü isimleri sosyal medya hesapları çalınmakta. Twitter hesabı çalındı mı? İhsan Şenocak Hoca da Twitter hesabı çalınanlar arasına yerini aldı. Peki İhsan Şenocak Twitter hesabı çalındı mı? İhsan Şenocak’ın Youtube kanalı çalındı mı? İhsan Şenocak’ın Youtube kanal ismi ne oldu?

İhsan Şenocak Twitter hesabı çalındı mı?

İhsan Şenocak hoca efendi, Twitter hesabı üzerinden tüm sevenlerine önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesaplarının çalındığını duyuran Şenocak hoca efendi, yapılacak kötü paylaşımlara karşı tedbirli olunması gerektiğini söyledi. İhsan Şenocak Hoca efendinin YouTube kanalının ismi "MicroStra" olarak değiştirildi.

İhsan Şenocak’ın Youtube kanalı ismi ne oldu?

Hoca efendinin uyarısı şu şekilde: Sosyal medya hesaplarımız ele geçirildi. Youtube kanalımızın ise adı değiştirildi. Yayınlanabilecek muhtemel tezviratın bize ait olmayacağını siz kardeşlerimize beyan ederiz.Hukuki ve teknik takibimiz devam ediyor. Allah Teala’ya emanet olunuz.

İhsan Şenocak kimdir?

İhsan Şenocak, 1974 senesinde Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994 senesinde Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 1999’da, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslamî ilimler okudu.

2002 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi.

2004 senesinde OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında “İslam Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.

1997 senesinde Samsun’un Vezirköprü ilçesinde imam-hatip olarak memuriyet hayatına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığında farklı kademelerde görev yaptı. 2007 senesinde Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ne müdür olarak atandı.

1996 yılında Yedibeyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta müstear isimle dizi ve düşünce yazıları yazdı. 2008’de Tv5’de “köprü” programını hazırlayıp sundu. Müstear isimlerle farklı türlerde çok sayıda yazı kaleme aldı.

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi’nin ve İFAM‘ın aylık olarak arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية” dergisini genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

2016 senesinde Ülke TV'de de program yapan Şenocak'ın Mişkat dersleri ve hutbeleri başta olmak üzere birçok sohbeti Akit TV'de yayınlandı İhsan Şenocak evli ve 3 çocuk babasıdır.

İhsan Şenocak kitapları

Kudemâ Meclisi

İslâm’ın Kızına

Kur’an Müdafaası

Büyük Doğu Çağına Doğru

İki Devrin Ulu Hocası: Ali Haydar Efendi

Âlem-i İslâm

Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı

Tefekkürde Tesettürde İslâm Diyen Kızlar

Nüzûl-u ’İsâ